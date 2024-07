EM-Allstar Robert Weber verrät, wie es weitergeht

Robert Weber schlägt in der Heimat wieder Wurzeln! Von seiner Wohnung in Dornbirn, die er vor drei Jahren gemietet hat, wird die Vorarlberger Handball-Legende zeitnah zum neuen Klub pendeln. Der ist in St. Gallen angesiedelt, nur rund 40 Autominuten von daheim entfernt. „Für mein zukünftiges Leben die perfekte Lösung“, ist Weber überzeugt, auch wenn es sich dabei nicht um Traditionsklub Otmar St. Gallen, sondern um den Zweitliga-Aufsteiger Fides handelt. „Die können dort alle Handball spielen. Und die Nähe zu Dornbirn ist ein wichtiger Faktor für mich.“ Zumal sich das Leben auch in einem anderen Bereich ändern wird. Nach geschaffter Aufnahmeprüfung tritt Weber am 2. September der Polizei bei.