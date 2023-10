In der dieswöchigen Ausgabe kommen wir an einem Namen definitiv nicht vorbei: Robert Weber! Der 37-Jährige, der über 200 Spiele für Österreich bestritten hat, kehrt nach 15 Jahren in die Heimat zurück und spielt ab sofort in Bärnbach/Köflach. „Der Faktor Robert Weber hat sofort gezogen“, analysiert „Krone“-Sportredakteur Christian Pollak den ersten Auftritt des Routiniers. In „Handball - Das Magazin“ lassen wir zudem den vergangenen Spieltag Revue passieren.