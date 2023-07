„Hausmann“ Weber hält sich bei Neuntligisten fit

Ein Leben, das Robert Weber so nicht kannte. Einerseits entspannt daheim in Dornbirn, andererseits ohne Gewissheit, was die Zukunft bringt. Nach Ende des halbjährigen Gastspiels beim deutschen Bundesligisten Berlin („Ich habe bewiesen, dass ich immer noch Topleistungen bringen kann“) wartet er auf Angebote - aber sie kommen nicht...