Erstaunlich: Auch Ratten können Oktaven erkennen

Ratten reagierten verblüffend

Die Forscher spielten Ratten im Labor verschiedene Noten vor. Sprachen die Nagetiere auf bestimmte Töne – etwa die mittleren vier in einer Oktave – an, erhielten sie eine Belohnung. Danach wurden den Tieren andere Töne, aber auch die gleichen in anderen Oktaven vorgespielt. Im Experiment reagierten die Laborratten auf diese um eine Oktave versetzten Töne. Dies deutet darauf hin, dass sie trotz unterschiedlicher Frequenzen als ähnlich wahrgenommen wurden.