Das stille Sterben der schönen Weißen Vögel

Der Rio Manzanares ist ein beliebtes Winterquartier für Weißstörche aus Mitteleuropa. Eine riesige Mülldeponie in der Nähe liefert Nahrung – doch aus der Futterquelle wurde ein Hotspot der Vogelgrippe. „Die dichte Ansammlung hat die Katastrophe ausgelöst“, sagt der heimische Ornithologe Gerald Pfiffinger. „Hier kann sich das Virus blitzschnell ausbreiten – die Störche stehen unter extremem Risiko.“