Biden-Umfeld: „Er beginnt sich damit abzufinden“

Ein Ausstieg sei nur noch eine Frage der Zeit. „Ich weiß mit Sicherheit, dass er tatsächlich in sich geht“, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die anonym bleiben wollte. „Er denkt sehr ernsthaft darüber nach.“ Ein weiterer Insider bei den Demokraten sagte, der derzeit an Corona erkrankte Biden habe die Zeichen der Zeit erkannt: „Es fühlt sich so an, als wäre es eine Frage des ... Wann, nicht des Ob.“