Hinweise auf Biden-Rückzug verdichten sich

Der steigende Druck der führenden Demokraten im Kongress und vor allem enger Freunde soll Biden dazu bewegen, aus dem Rennen um die US-Präsidentschaft auszusteigen – möglicherweise schon an diesem Wochenende. Das berichtete am Donnerstag das Newsportal „Axios“ und berief sich dabei auf persönliche Gespräche mit den Parteiführern der Demokraten. So glaubt eine Mehrheit in der Partei, aber auch wichtiger Geldgeber für Bidens Wahlkampf, dass der 81-Jährige das Rennen gegen Donald Trump nicht mehr gewinnen kann.