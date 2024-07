Vermisster Deutscher (40) wurde tot aufgefunden

Die Suche wurde am Donnerstagmorgen fortgesetzt. Am Vormittag dann die traurige Gewissheit: Der 40-Jährige wurde nach Angaben von Markus Wolf, Bezirksleiter der Bergrettung Reutte, in der Schlucht tot aufgefunden. Er dürfte ertrunken sein. „Unter dem Wasserfall bildet sich ein See mit Kehrwasser und dort gibt es Strömungen. Diese drücken einen unter Wasser. Wir haben nicht genau gewusst, wie weit es ihn gespült hat.“