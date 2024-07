Mysteriöser Tod von 6 Vietnamesen in Luxushotel

In Thailand laufen die Polizeiermittlungen zum Tod von sechs Vietnamesen in einem Luxushotel in der Hauptstadt Bangkok auf Hochtouren. Die Leichen der drei Männer und drei Frauen - von denen zwei auch einen US-Reisepass besaßen - wurden am Dienstagabend in ihrem Hotelzimmer entdeckt. Laut Polizeiangaben gab es im Zimmer keine Anzeichen eines Kampfes.