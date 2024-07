Männer bekommen fast doppelt so viel Pension

Was für berufstätige Menschen der Gender Pay Gap ist, ist für Senioren der Gender Pension Gap, also der Unterschied zwischen den Geschlechtern bei den Pensionen. In Oberösterreich beträgt dieser heuer 45,4 Prozent – Pensionisten haben also fast doppelt so viel Geld zur Verfügung wie Pensionistinnen. Frauen bekommen 1300 Euro, Männer im Schnitt 2391 Euro Pension. Im ganzen Jahr bekommen Pensionisten somit rund 15.000 Euro mehr als ihre Altersgenossinnen.