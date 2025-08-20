NÖ: Pensionist (81) stirbt nach Kollision mit Baum

Trump lässt Grenzzaun schwarz streichen
„Schwer zu erklimmen“
Ein tödlicher Verkehrsunfall hat sich am Dienstag im Gemeindegebiet Baden in Niederösterreich ereignet. Ein 81-jähriger Mann kam aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Für ihn kam leider jede Hilfe zu spät.
Die Rettungskräfte rasten zum Unfallort auf der B17, doch der Pensionist konnte nicht mehr gerettet werden. Der Mann aus dem Bezirk Baden kam laut Polizei aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte mit seinem Pkw frontal gegen einen Baum.
Für den Lenker kam jede Hilfe zu spät. Er erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.