Trotz Preisrückgang: Immobilien weiter Ladenhüter

So wurden Häuser hier gegenüber dem Vorjahr um 4,4 Prozent billiger, bei den Wohnungen gingen die Kosten gar um 7,2 Prozent zurück, was dem größten Preisrückgang österreichweit entspricht. Gestiegen sind die Wohnungspreise nur im Bundesland Salzburg, wo wie in der Steiermark und in Tirol auch Häuser teurer wurden.