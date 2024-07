Kultur-Vielfalt stärkt Identität im weiten Land

„Wertvoller Beitrag zur kulturellen Vielfalt und Identität“

Für ihr Werk an „eigenwilligen Gesellschaftsanalysen“ erhält Margit Schreiner den Würdigungspreis für Literatur, der Bereich Film geht an Dokumentarfilmer Othmar Schmiderer. Die Gründerin der Kindervolkstanzgruppe Melk, Eva Kiss, wird in der Rubrik „Volkskultur- und Kulturinitiativen“ geehrt, Elisabeth Vavra in Erwachsenenbildung, Volksbüchereiwesen, Heimatforschung, Verfassen heimatkundlicher Werke und Arbeit für Museen.