Sommer im Posthof: „Ich fühl’ alles für dich mit“

Retro, Rock und Swing

Der Traum von Rock’n’Roll lebt mit Wolfmother munter weiter. Mit kompromisslosen Songs zwischen Blues und Hard Rock – man denkt an Deep Purple, Led Zeppelin – trugen die Australier vor 20 Jahren maßgeblich zur großen Retrowelle in der Rockmusik bei. In ihrer aktuellen Europa-Tour machen sie am Freitag, 9. August, in Linz Halt, um zu zeigen, dass sie den Spirit der Seventies in die heutige Zeit transportieren.