Motorradfahrer (27) krachte in geparktes Auto

Zum Unfall kam es am Samstag gegen 19 Uhr auf einer Gemeindestraße in Strass im Zillertal (Bezirk Schwaz). Der 27-jährige Österreicher war mit seinem Bike in östliche Richtung unterwegs, als er auf Höhe der Kirche aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam und gegen einen geparkten Pkw prallte.