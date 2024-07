Kranker Iraker terrorisiert ein ganzes Grätzel

Es ist ein Brief der Verzweiflung, den die Bewohner des Strindberghofs in Simmering an Wiener Wohnen und andere Stellen gerichtet haben. Darin berichten die rund 100 Familien von unglaublichen Zuständen. Im Zentrum der Handlung – Shirwan S., ein gebürtiger Iraker und Bewohner des Gemeindebaus.