Test für Musks Riesenrakete kurzfristig abgesagt

Ehrgeizige Entwicklungsziele

Mit dem für Sonntag (Ortszeit) geplanten Start vom unternehmenseigenen Raumhafen Starbase im US-Bundesstaat Texas wollte SpaceX mehrere Entwicklungsziele erreichen. So sollte die erste Stufe, der Super-Heavy-Booster, nach der Trennung erstmals eine weiche Wasserlandung im Golf von Mexiko versuchen. Danach sollte die eigentliche Starship-Rakete ihre eigenen Triebwerke zünden, um ins All zu fliegen. Zentrales Ziel war der Test des Wiedereintritts in die Erdatmosphäre über dem Indischen Ozean. Bei diesem kritischen Moment sollte die Belastbarkeit der Hitzeschutzkacheln und Steuerklappen geprüft werden sollen.