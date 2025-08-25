Immer mehr Italiener wählen Wien als neue Heimat

Jung und im besten Erwerbsalter

Das Rathaus kann sich vorerst keinen Reim auf die Gründe für den Boom machen. Fest steht nur, dass die Zuwanderer fast zu gleichen Teilen Männer und Frauen (53 Prozent zu 47 Prozent) und überdurchschnittlich jung sind: Ein Drittel ist zwischen 19 und 44 Jahre alt, und zu einer weiteren Hälfte im besten Erwerbsalter, zwischen 25 und 44 Jahren.