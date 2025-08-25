„Das Schönste, was mir im Leben passiert ist“

Nicht nur die Mannschaft der Caps wurde im Sommer komplett umgebaut. Auch das neue Zuhause von Dominic, seiner Frau Daisy und Töchterchen Liv in Perchtoldsdorf: „Wir haben ein Haus gekauft und renoviert. Papa zu werden ist das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist“, geht in der Rolle voll auf. Daneben fand der diplomierte Fitnesstrainer auch noch Zeit, an der FH Burgenland ein Sportmanagement-Studium abzuschließen. „Das ist eine Richtung, die mich nach der Karriere als Spieler interessieren würde.“ Bis dahin ist aber noch ein paar Jahre Zeit. „So lange der Körper es mitmacht, spiele ich gerne weiter“, sprach's, und zwinkerte: „Nochmal 13 Jahre müssen es aber nicht unbedingt sein . . . “