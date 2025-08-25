Vorteilswelt
Caps-Urgestein Hackl

„Das Schönste, was mir im Leben passiert ist“

Wien
25.08.2025 09:30
Dominic Hackl trägt seit 23 Jahren das Caps-Trikot.
Dominic Hackl trägt seit 23 Jahren das Caps-Trikot.(Bild: GEPA)

Kein aktiver Spieler trägt das Caps-Trikot länger als er. Dominic Hackl fing als Fünfjähriger im Nachwuchs der Kagraner an und hat den Verein bis heute nicht verlassen. Seit gut einem Jahr ist der 28-Jährige nun Vater und fiebert seiner 13. Profi-Saison entgegen.

Seit 13 Monaten ist Dominic Hackl Vater. Mit den Vienna Capitals geht er nun in seine 13. Saison im Profikader. „Ich bin überhaupt nicht abergläubisch“, löst die Zahl 13 beim 28-Jährigen aber keine Panikattacken aus. „Der einzige Tick, den ich habe, ist, dass ich immer alles links anfange. Das habe ich irgendwann angefangen und nicht mehr damit aufgehört.“

„Hacks“ im Duell mit Cole Hults – kommende Saison ein Teamkollege.
„Hacks“ im Duell mit Cole Hults – kommende Saison ein Teamkollege.(Bild: GEPA)

Genau so ist es mit Hackl und den Caps. Vor 23 Jahren betrat Dominic Hackl zum ersten Mal die Eishalle in Kagran. Und hat sie bis heute nicht mehr verlassen. „Ich habe mit fünf Jahren im Nachwuchs hier begonnen. Natürlich hat es Phasen gegeben, wo es mich gereizt hätte, etwas anderes zu sehen. Aber mittlerweile bin ich froh, dass es so gekommen ist“, gehört „Hacks“ in der Steffl Arena nun schon zum Inventar, ist trotz seines Alters schon der alte Hase.

„Es wäre mir eine Ehre“
Eine Rolle, die ihm gefällt: „Ich bin ein absoluter Teamplayer, helfe den Neuen gerne, sich einzuleben.“ Die Rolle des Kapitäns „wäre eine Ehre, würde ich nehmen, ist aber in dem Sinne nicht wichtig für mich. Wir haben im Vergleich zu den letzten beide Jahren, wo es nicht so gut gelaufen ist, ein extrem gutes Klima in der Gruppe“, ist ihm die Freude über den aktuellen Spirit in der Mannschaft anzumerken. „Das war in der Meistersaison 2017 ähnlich“, erinnert er sich.

Dominic mit seiner Frau Daisy und Töchterchen Liv.
Dominic mit seiner Frau Daisy und Töchterchen Liv.(Bild: privat)

Nicht nur die Mannschaft der Caps wurde im Sommer komplett umgebaut. Auch das neue Zuhause von Dominic, seiner Frau Daisy und Töchterchen Liv in Perchtoldsdorf: „Wir haben ein Haus gekauft und renoviert. Papa zu werden ist das Schönste, was mir in meinem Leben passiert ist“, geht in der Rolle voll auf. Daneben fand der diplomierte Fitnesstrainer auch noch Zeit, an der FH Burgenland ein Sportmanagement-Studium abzuschließen. „Das ist eine Richtung, die mich nach der Karriere als Spieler interessieren würde.“ Bis dahin ist aber noch ein paar Jahre Zeit. „So lange der Körper es mitmacht, spiele ich gerne weiter“, sprach's, und zwinkerte: „Nochmal 13 Jahre müssen es aber nicht unbedingt sein . . . “

