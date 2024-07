„Fußballmärchen gibt es wirklich“

Denn für eine direkte Qualifikation für die Europameisterschaften 2025 in der Schweiz gibt es jetzt nur noch ein schmales Fenster. Heute kämpfen die rot-weiß-roten Damen mit viel Ländle-Unterstützung in der Altacher Cashpoint-Arena gegen Polen (18/live auf ORF 1) zudem nicht nur um die Restchance der direkten Quali – für die mindestens vier Punkte aus den verbleibenden zwei Spielen sowie die Schützenhilfe Deutschlands und Polens gegen Island notwendig wären – sondern im Duell mit Polen auch um den Verbleib in der Liga A, für welchen mindestens Platz drei in der Gruppe notwendig ist.