Neuer Finanz-Chef: „Alle brennen für die Kultur“

Bedeutende Weltkunst in Linz

Die OÖ LKG hat insgesamt 15 Standorte und 240 Mitarbeiter; das Jahresbudget 2024 beträgt 25,3 Mio. Euro. Zu den Sommerhighlights am Schauplatz Linz zählt die Solo-Schau von Pussy-Riot-Gründerin Nadya Tolokonnikova im OK, wir berichteten bereits darüber.