Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wohnung ausgebrannt

Kinder (2, 4) sollen mit Feuerzeug gespielt haben

Oberösterreich
31.08.2025 09:27
Das Feuer brach im Bereich der Terrasse aus.
Das Feuer brach im Bereich der Terrasse aus.(Bild: Matthias Lauber/laumat.at)

Brandermittler konnten klären, was die Ursache für den Brand einer Wohnung in Eferding in OÖ am Freitagabend gewesen war. Die Kleinkinder der Mieterin sollen das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Feuerzeug verursacht haben.

0 Kommentare

Großeinsatz der Einsatzkräfte am Freitagabend: Acht Feuerwehren, Rettungskräfte, Notarzthubschrauber und Polizei wurden zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Franz-Vogl-Straße in Eferding alarmiert. Auf einer Terrasse im Erdgeschoß war ein Feuer ausgebrochen, das sich auch auf das Innere der Wohnung ausbreitete.

Mieterin versuchte zu löschen
Löschversuche der Mieterin (24) scheiterten, sie konnte sich und ihre beiden Kleinkinder (2, 4) aber selbst ins Freie retten. Die alarmierten Feuerwehren brachten den Brand rasch unter Kontrolle, mehrere Hausbewohner mussten evakuiert, zwei (33, 37) vor Ort medizinisch versorgt werden.

Lesen Sie auch:
Auch eine Rollstuhlfahrerin wurde geborgen
Acht Feuerwehren
Sechs Betroffene bei Brand in Mehrparteienhaus
29.08.2025

Kinder sollen gezündelt haben
Jetzt scheint klar, wie es zu dem Feuer gekommen war. Ermittler des Landeskriminalamtes und Brandsachverständige haben den Unglücksort begutachtet und kamen zu dem Schluss, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die beiden Kinder in einem unbeobachteten Moment mit einem Feuerzeug hantiert hatten.

An der Brandwohnung entstand hoher Sachschaden, teilweise auch an den benachbarten Einheiten und in den darüber liegenden Stockwerken.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
147.711 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
147.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
137.418 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4433 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1723 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1122 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Oberösterreich
Besitzer ausgeforscht
Rätsel um Getränkekisten im Maisfeld gelöst
Wohnung ausgebrannt
Kinder (2, 4) sollen mit Feuerzeug gespielt haben
Bundesliga-Aufreger
Wirbel um Salzburg-Elfer: „Das ist eine Frechheit“
Krone Plus Logo
Was ist passiert?
Der Linzer Airport vom Durchstarter zum Sorgenkind
Krone Plus Logo
Marchtrenker Feuerwehr
„Die weiße Weste war dem Kommando zu teuer“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf