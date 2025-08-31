Kinder (2, 4) sollen mit Feuerzeug gespielt haben

Brandermittler konnten klären, was die Ursache für den Brand einer Wohnung in Eferding in OÖ am Freitagabend gewesen war. Die Kleinkinder der Mieterin sollen das Feuer mit hoher Wahrscheinlichkeit mit einem Feuerzeug verursacht haben.
Großeinsatz der Einsatzkräfte am Freitagabend: Acht Feuerwehren, Rettungskräfte, Notarzthubschrauber und Polizei wurden zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Franz-Vogl-Straße in Eferding alarmiert. Auf einer Terrasse im Erdgeschoß war ein Feuer ausgebrochen, das sich auch auf das Innere der Wohnung ausbreitete.
Mieterin versuchte zu löschen
Löschversuche der Mieterin (24) scheiterten, sie konnte sich und ihre beiden Kleinkinder (2, 4) aber selbst ins Freie retten. Die alarmierten Feuerwehren brachten den Brand rasch unter Kontrolle, mehrere Hausbewohner mussten evakuiert, zwei (33, 37) vor Ort medizinisch versorgt werden.
Kinder sollen gezündelt haben
Jetzt scheint klar, wie es zu dem Feuer gekommen war. Ermittler des Landeskriminalamtes und Brandsachverständige haben den Unglücksort begutachtet und kamen zu dem Schluss, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die beiden Kinder in einem unbeobachteten Moment mit einem Feuerzeug hantiert hatten.
An der Brandwohnung entstand hoher Sachschaden, teilweise auch an den benachbarten Einheiten und in den darüber liegenden Stockwerken.
