Kinder (2, 4) sollen mit Feuerzeug gespielt haben

Kinder sollen gezündelt haben

Jetzt scheint klar, wie es zu dem Feuer gekommen war. Ermittler des Landeskriminalamtes und Brandsachverständige haben den Unglücksort begutachtet und kamen zu dem Schluss, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit die beiden Kinder in einem unbeobachteten Moment mit einem Feuerzeug hantiert hatten.