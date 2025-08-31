Rätsel um Getränkekisten im Maisfeld gelöst

Mehr Platz in der Polizeiinspektion

Wie es der oder die unbekannten Täter geschafft hatten, die 300 Kisten aus dem umzäunten Areal zu schaffen, ist noch Gegenstand von Ermittlungen. Die Beute wurde wieder an ihre rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben – was schlagartig für mehr Platz in der PI Passau gesorgt haben dürfte. Denn dorthin war der „Schatz“ nach einer mehrstündigen Bergeaktion mit VW-Transportern gebracht worden.