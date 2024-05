Liebesspiel der Wasserwerfer am „Lost Place“

In der im Volksmund so bezeichneten „Russenvilla“ am Kalvarienberg in Traunkirchen im Salzkammergut steht normalerweise die Zeit still. Rost und Moose breiten sich im Garten aus. Im Haus stehen einst prunkvolle Räume leer, aber es gibt noch Leuchter und wenige Möbel, die von berauschenden Salons und Festen erzählen. Das Gebäude aus dem 19. Jahrhundert gilt als märchenhafter „Lost Place“.