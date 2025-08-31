Urlaubsvertretung am Altar kommt oft aus Afrika

Keine Rekrutierung nötig

Die sprachliche Voraussetzung – Deutsch in Stufe B1 – hat er durchs Studium locker. Auch seine Vertretungs-Kollegen – 16 Priester kommen etwa aus Uganda, zehn aus Polen, fünf aus Nigeria, je zwei aus der Elfenbeinküste und Tanzania – kommen entweder zurück nach Österreich, weil sie hier studiert haben, oder wurden durch Mundpropaganda angeworben. Laut Diözese Linz ist keine aktive Rekrutierung von Urlaubsvertretungen nötig, die zwischen zwei und acht Wochen bei uns wirken. Die Anreise wird oft ganz von der Diözese bezahlt, die Ferien-Priester bekommen Taggeld von der Diözese. Kost und Logis stellen die Pfarren, in denen sie eingesetzt sind.