Beim Streicheln biss Hund Innviertlerin in Kopf

Das hat dem Hund nicht gepasst, dass er gestreichelt wurde. Im Innviertel endete der Besuch einer 63-Jährigen bei ihrer Schwester mit einer schweren Verletzung. Der Appenzeller Sennenhund der Frau biss reflexartig zu und erwischte die Innviertlerin im Gesicht.
Die Braunauerin war in Tumeltsham bei ihrer Schwester, als sie deren Hund – er gilt eigentlich als gutmütig – streicheln wollte. Dazu beugte sich die 63-Jährige auch nach unten, mit dem Gesicht über den Kopf des Hundes.
Ins Rieder Spital gebracht
Der Appenzeller Sennenhund erschrak aber und schnappte reflexartig zu. Dabei biss er der Braunauerin ins Gesicht. Die Schwerverletzte wurde nach der Notversorgung vor Ort ins Rieder Krankenhaus gebracht.
