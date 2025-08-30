„Linz AG war bisher für Gemeinderat eine Blackbox“

Er will wissen, welche Zahlungen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften seit 2019 an Parteien, parteinahe Organisationen oder parteieigene Unternehmen geleistet haben. Die Linz AG sei für den Gemeinderat bisher eine Blackbox gewesen. Was genau mit dem Geld passierte, sei unklar gewesen, so Burgstaller. „Der 1. September ist heuer ein Feiertag der Transparenz. Wir wollen daher wissen: Wer hat wie viel bekommen, wofür und auf welcher Grundlage.“