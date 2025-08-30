Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neues Gesetz

„Linz AG war bisher für Gemeinderat eine Blackbox“

Oberösterreich
30.08.2025 15:00
Die Zentrale der Linz AG: Erstmals muss das Unternehmen Zahlungen an Parteien offenlegen.
Die Zentrale der Linz AG: Erstmals muss das Unternehmen Zahlungen an Parteien offenlegen.(Bild: Kerschbaummayr Werner)

Die LINZ AG gerät ins Blickfeld einer Premiere: Mit dem neuen Informationsfreiheitsgesetz nutzt NEOS-Gemeinderat Stefan Burgstaller erstmals das Recht auf Einsicht in bisher interne Geldflüsse. Er fordert von dem städtischen Unternehmen Auskunft über Zahlungen an Parteien, parteinahe Organisationen und Unternehmen seit dem Jahr 2019.

0 Kommentare

Mit kommendem Montag, 1. September, fällt in Österreich das Amtsgeheimnis, das neue Informationsfreiheitsgesetz (IFG) tritt in Kraft. Neos-Gemeinderat Stefan Burgstaller nutzt gleich den ersten Tag, um die allererste Anfrage nach dem neuen Gesetz an die Linz AG zu stellen.

Er will wissen, welche Zahlungen das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften seit 2019 an Parteien, parteinahe Organisationen oder parteieigene Unternehmen geleistet haben. Die Linz AG sei für den Gemeinderat bisher eine Blackbox gewesen. Was genau mit dem Geld passierte, sei unklar gewesen, so Burgstaller. „Der 1. September ist heuer ein Feiertag der Transparenz. Wir wollen daher wissen: Wer hat wie viel bekommen, wofür und auf welcher Grundlage.“

„Damit ist klar, dass solche Zahlungen stattfinden“
Der Anlass ist ein konkreter Hinweis: Laut Rechenschaftsbericht der SPÖ für 2023 flossen 7500 Euro von der Linz AG an den Sozialdemokratischen Wirtschaftsverband Oberösterreich. „Damit ist klar, dass solche Zahlungen stattfinden“, sagt Burgstaller. „Wir wollen wissen, ob das eine Ausnahme war – oder die Spitze des Eisbergs.“

Vier Wochen Zeit
Er erinnert daran, dass seine Fraktion bereits im November 2022 im Gemeinderat ein Paket für mehr Transparenz und Kontrolle eingebracht habe. „Transparenz schützt alle – das Steuergeld, fairen Wettbewerb und das Vertrauen in die Stadt“, betont Burgstaller. Nach dem neuen Gesetz hat die Linz AG vier Wochen Zeit, um die Anfrage zu beantworten. 

Porträt von Mario Ruhmanseder
Mario Ruhmanseder
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Nähe von Mailand hat ein Tornado mehrere Hausdächer abgedeckt.
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
135.564 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Society International
Ehefrau Barbara Meier reagiert auf Hallmann-Pleite
120.136 mal gelesen
Das Model und der Unternehmer sind seit 2019 verheiratet und haben zwei Töchter.
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
118.937 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4284 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Wien
„Neun von zehn Islam-Kanälen sind problematisch“
1230 mal kommentiert
Ereignisse in der islamischen Welt spiegeln sich in Echtzeit auch auf heimischen Straßen wider.
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1105 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Oberösterreich
Neues Gesetz
„Linz AG war bisher für Gemeinderat eine Blackbox“
Musiktheater Linz
Shrek-Musical: Ein grüner Held mit Kühlweste
Unwegsames Gelände
Radfahrer nach Sturz per Tau aus Wald geborgen
Vorstoß in Region
Vöcklamarkt kämpft um Zwischenhalt der Schnellzüge
Krone Plus Logo
Kinesiologin sagt
Schulangst muss nicht sein: Was den Kindern hilft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf