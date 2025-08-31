Wirbel um Salzburg-Elfer: „Das ist eine Frechheit“

„Wie man da einen Elfmeter pfeifen kann, ist unerklärlich und eine Frechheit!“ Salzburg ist im Heimspiel gegen Blau-Weiß Linz gestolpert, es hätte für den Vizemeister aber noch schlimmer kommen können. Ein Strafstoß in der 89. Minute, mit dem die Gäste aus Oberösterreich überhaupt nicht einverstanden waren, brachte dem großen Favoriten das 2:2-Remis gegen das zuvor noch punkt- und torlose Schlusslicht.
Blau-Weiß haderte bei aller Zufriedenheit über den Punkt in Salzburg mit Schiedsrichter Isa Simsek. „Das war unsere beste Leistung, darauf können wir aufbauen. Aber über den Elfmeter gibt es keine zwei Meinungen“, sagte der „Unglücksrabe“ Manuel Maranda. „Ich werde am Körper getroffen und dann erst geht der Ball zur Hand, die nicht weit vom Körper weg war.“ Für ihn ist der Elfmeterpfiff „unerklärlich und eine Frechheit“.
Mörec: „Es geht ums Überleben“
Mitja Mörec sah seine Mannschaft früh in der Saison wiederholt vom Referee benachteiligt. „Die Schiedsrichter müssen verstehen, es geht um viel. Es geht um Punkte, um Jobs, ums Überleben“, sagte der Nachfolger von Gerald Scheiblehner nach dem 2:2-Unentschieden.
Es sei „extrem bitter und eine inkorrekte Entscheidung. Deshalb ist die Enttäuschung da. Wir versuchen aber, die positiven Momente mitzunehmen. Der Matchplan wurde top umgesetzt“, so Mörec.
Kommentare
