Wirbel um Salzburg-Elfer: „Das ist eine Frechheit“

Blau-Weiß haderte bei aller Zufriedenheit über den Punkt in Salzburg mit Schiedsrichter Isa Simsek. „Das war unsere beste Leistung, darauf können wir aufbauen. Aber über den Elfmeter gibt es keine zwei Meinungen“, sagte der „Unglücksrabe“ Manuel Maranda. „Ich werde am Körper getroffen und dann erst geht der Ball zur Hand, die nicht weit vom Körper weg war.“ Für ihn ist der Elfmeterpfiff „unerklärlich und eine Frechheit“.