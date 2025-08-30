Leondinger Firmengebäude nach Gasaustritt geräumt
40 Betroffene
Erhöhte Gaswerte wurden bei einer Firma in Leonding (OÖ) gemessen. Um die Mitarbeiter zu schützen, wurde umgehend eine Räumung des betroffenen Gebäudes veranlasst. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet.
Freitagmittag wurde die FF Hart wegen eines Gasaustritts zu einer Leondinger Firma gerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurden durch mehrere Messgeräte erhöhte CO-Werte im Bereich einer Filteranlage festgestellt.
Mitarbeiter ins Freie gebracht
Sofort wurde eine Räumung des Gebäudes veranlasst und 40 Mitarbeiter ins Freie gebracht. Verletzte gab es keine, nach rund zwei Stunden war der Einsatz beendet und das Gebäude konnte wieder freigegeben werden.
