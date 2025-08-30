Vorteilswelt
Stimmen zum Spiel

Letsch: „Enttäuschend und viel zu wenig!“

Bundesliga
30.08.2025 19:57
Thomas Letsch
Thomas Letsch

Tabellenführer Red Bull Salzburg hat am Samstag in der 5. Runde der Fußball-Bundesliga mit Mühe einen Punkt gegen Schlusslicht Blau-Weiß Linz erobert. Die Salzburger retteten nach zweimaligem Rückstand zu Hause ein 2:2 (1:1).  Hier die Stimmen zum Spiel:

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Wir haben heute insgesamt ein sehr schlechtes Spiel gemacht. Die brutale Energie, die gestern im Training spürbar war, haben wir in keiner Phase auf den Platz gebracht. Insgesamt war es enttäuschend und viel zu wenig, um das Spiel zu gewinnen. Speziell erste Halbzeit war alles sehr langsam, wir waren nicht aktiv und die Zweikampfstatistik mit 56 Prozent für uns überrascht mich eigentlich. Die Tore kriegen wir auch zu leicht, aber darum geht es mir gar nicht unbedingt. Es geht um die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Gegen Hartberg hatten wir das Glück, gegen Blau-Weiß hatten wir es nicht.“

Wirklich zufrieden können die Salzburger nicht sein.
Krimi endet 2:2
Später Elfer rettet Salzburg Punkt gegen BW Linz
30.08.2025

Mitja Mörec (Blau-Weiß-Trainer): „Man braucht gegen so einen Gegner ein perfektes Spiel. Das ist uns fast gelungen, doch leider kam eine Schiedsrichterentscheidung dazu. Vorige Woche kriegen wir einen Elfmeter gegen Ried nicht, wo Sollbauer klar an die Ferse von Paul Mensah steigt. Gegen WAC kassieren wir einen Elfer, wieder Handspiel, wo kein Mensch im Stadion weiß, warum. Heute wieder. So ein Elfmeter ist nicht korrekt, der ist nicht fair. Die Schiedsrichter müssen verstehen, es geht um viel. Es geht um Punkte, um Jobs, ums Überleben. Es war eine richtig, richtig gute Leistung meiner Mannschaft. Wir sind stolz auf die Mannschaft. Sieg im Pokalspiel, heute ein Punkt, das müssen wir mitnehmen.“

