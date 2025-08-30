Letsch: „Enttäuschend und viel zu wenig!“

Thomas Letsch (Salzburg-Trainer): „Wir haben heute insgesamt ein sehr schlechtes Spiel gemacht. Die brutale Energie, die gestern im Training spürbar war, haben wir in keiner Phase auf den Platz gebracht. Insgesamt war es enttäuschend und viel zu wenig, um das Spiel zu gewinnen. Speziell erste Halbzeit war alles sehr langsam, wir waren nicht aktiv und die Zweikampfstatistik mit 56 Prozent für uns überrascht mich eigentlich. Die Tore kriegen wir auch zu leicht, aber darum geht es mir gar nicht unbedingt. Es geht um die Art und Weise, wie wir gespielt haben. Gegen Hartberg hatten wir das Glück, gegen Blau-Weiß hatten wir es nicht.“