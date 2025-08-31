E-Biker (56) war in Schlangenlinien unterwegs

Autolenker hatte 1,26 Promille

Doch er wurde angehalten und einer Alkoholkontrolle unterzogen – die fiel mit 1,26 Promille positiv aus. Wenig später bemerkten die Beamten einen Radfahrer, der sein E-Bike von der Tankstelle wegschob. Gegen 22.40 Uhr trafen die Polizisten erneut auf den E-Biker, diesmal saß er aber im Sattel.