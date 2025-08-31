Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Keinen Führerschein

E-Biker (56) war in Schlangenlinien unterwegs

Oberösterreich
31.08.2025 11:00
Der Schluckspecht verweigerte den Alkotest
Der Schluckspecht verweigerte den Alkotest(Bild: Rojsek-Wiedergut Uta)

An einer Tankstelle in Eberstalzell hatten Samstagabend ein 55-Jähriger und ein 56-Jähriger ordentlich getankt. Aber anstatt Diesel in ihre Autos, Alkohol in sich selbst. Blöd nur, dass am selben Abend auch eine Polizeistreife dort unterwegs war und die beiden Schluckspechte kontrollierte.

0 Kommentare

Samstagabend war eine Polizeistreife im Ortsgebiet von Eberstalzell unterwegs. Dabei fiel den Beamten gegen 21.20 Uhr ein Fahrzeug auf einer örtlichen Tankstelle auf. Als der 55-jährige Lenker aus Steinerkirchen/T. die Polizisten sah, parkte er sein Auto ein, stieg aus und wollte Fersengeld geben.

Autolenker hatte 1,26 Promille
Doch er wurde angehalten und einer Alkoholkontrolle unterzogen – die fiel mit 1,26 Promille positiv aus. Wenig später bemerkten die Beamten einen Radfahrer, der sein E-Bike von der Tankstelle wegschob. Gegen 22.40 Uhr trafen die Polizisten erneut auf den E-Biker, diesmal saß er aber im Sattel.

E-Biker war hagelvoll
Allerdings alles andere als fest, denn er fuhr die Welserstraße in Schlangenlinien entlang. Auch dieser Lenker wurde angehalten, dabei stellten die Beamten nicht nur starken Alkoholgeruch fest, sondern der 56-Jährige aus Eberstalzell war hagelvoll und somit fahruntüchtig.

Keinen Führerschein mehr
Der Alkovortest war auch positiv, eine Testung mit dem Alkomaten verweigerte der 56-Jährige jedoch. Seinen Führerschein konnten ihm die Polizisten nicht mehr abnehmen, denn sämtliche Lenkberechtigungen waren dem Radfahrer schon in der Vergangenheit entzogen worden.

Porträt von OÖ-Krone
OÖ-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

In der Lombardei, zwischen Verderio und Suisio knapp 40 Kilometer nordöstlich von Mailand, ...
Schwarzer Himmel
Tornado vor Mailand beschädigte mehrere Häuser
Bayerns Ministerpräsident Markus Söder mit seiner Tochter Gloria-Sophie Burkandt
„Vater wusste nichts“
Söder-Tochter nimmt an TV-Quizshow teil
Die deutsche Popsängerin Nena
Getränke verunreinigt?
Fans fühlen sich nach Nena-Konzert unwohl
Elch auf der Fahrbahn
Nächtliche Sichtung: „Emil“ nahe Tulln unterwegs
Deutschland nimmt wieder Afghaninnen und Afghanen auf, die sich derzeit in Pakistan befinden ...
„Verfahren laufen an“
Deutschland nimmt wieder Afghanen aus Pakistan auf
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
147.711 mal gelesen
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Vorarlberg
Erst zwei Wochen Gefängnis – jetzt ab nach Chile
147.149 mal gelesen
Krone Plus Logo
Magdalena Egger fliegt mit dem ÖSV-Team am kommenden Montag für fast einen Monat nach Chile.
Außenpolitik
Wieso Tod des US-Präsidenten in aller Munde ist
137.418 mal gelesen
Über den Gesundheitszustand des Republikaners wird immer wieder gemutmaßt.
Außenpolitik
Kreml droht Österreich: „Werden euch angreifen“
4433 mal kommentiert
Der stellvertretende Vorsitzende des Sicherheitsrates und ehemalige russische Präsident Dmitrij ...
Außenpolitik
Ministerin legt gegen Moskau nach – und lobt FPÖ
1723 mal kommentiert
Deutliche Worte Richtung Russland: Beate Meinl-Reisinger
Innenpolitik
Medwedews Säbelrasseln: Wien zeigt kalte Schulter
1122 mal kommentiert
Die verbalen Ausritte Medwedews (re.) zeugen wieder einmal nicht von feiner, diplomatischer ...
Mehr Oberösterreich
Keinen Führerschein
E-Biker (56) war in Schlangenlinien unterwegs
Besitzer ausgeforscht
Rätsel um Getränkekisten im Maisfeld gelöst
Wohnung ausgebrannt
Kinder (2, 4) sollen mit Feuerzeug gespielt haben
Bundesliga-Aufreger
Wirbel um Salzburg-Elfer: „Das ist eine Frechheit“
Krone Plus Logo
Was ist passiert?
Der Linzer Airport vom Durchstarter zum Sorgenkind
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf