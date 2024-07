Forscher schürfen Seltene Erden aus Elektroschrott

Die herkömmlichen Verfahren zur Trennung der verschiedenen Seltenen Erden seien sehr chemikalien- und energieintensiv und erforderten zahlreiche Extraktionsschritte. „Würde diese Quelle erschlossen, dann könnten die Lampenabfälle, welche die Schweiz derzeit ins Ausland schickt, um sie in Deponien zu entsorgen, stattdessen hier in der Schweiz recycelt werden“, wurde der Entwickler des Verfahrens, Victor Mougel, in einer Mitteilung der Eidgenössischen Technischen Hochschule in Zürich vom Dienstag zitiert.