18 Jahre ältere Freundin gab gegen Ried-Ass auf

Was für ein außergewöhnliches Finale bei den Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf! Für das sich die topgesetzte Julia Grabher und die an Position 2 gesetzte Tamara Kostic nicht qualifizieren konnten. Es kam zum Generationenduell zwischen der in der Bundesliga für den UTC Fischer Ried spielenden Arabella Koller (23) und der 18 Jahre älteren Salzburgerin Betina Stummer. Die bereits 41-Jährige ist Kollers Trainingskollegin und Freundin, von der sie tags zuvor noch von der Tribüne aus betreut worden war!