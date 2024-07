Sag‘ zum Fußball leise Servus

Für die ORF-Zuseher ist die Rest‘lküche gut genug

Das ist die Taktik von ORF-General Roland Weißmann in Sachen Fußball-EM. Privatkonkurrent ServusTV hat einfach tiefer in die Tasche gegriffen und deshalb heuer die TV-Rechte, Punkt. Im ORF ist zu sehen, was ServusTV links liegen lässt, und auch dafür fließt reichlich Geld vom Küniglberg an ServusTV. Das hindert Weißmann nicht daran, seine „Zeit im Bild“ zur privaten Klagemauer umzufunktionieren, dort über „Red-Bull-Millionen“ zu ätzen und Gebührenzahlern zugleich die bei ServusTV eingekaufte Rest’lküche zu servieren.