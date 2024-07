Kein Schulterschluss bei Wörthersee-Gütertrasse

Kritik kommt dafür nicht nur von den Kärntner Sozialdemokraten, sondern auch von der FPÖ, die im Nationalrat mit der SPÖ für die rasche Umsetzung einer Gütertrasse stimmten. „Beim Thema Bahnlärm produziert gerade die ÖVP in Kärnten bei jeder Gelegenheit Schlagzeilen, als wären sie die Retter der Nation, in Wahrheit haben sie Initiativen bereits mehrfach abgelehnt und blockiert!“, so FP-Chef Erwin Angerer.