Stark betrunken touchierte Lavanttaler zwei Autos

Zwei geparkte Fahrzeuge touchierte am Samstag gegen 16 Uhr ein Autolenker (20) auf dem Parkplatz einer Wohnanlage in Wolfsberg – und flüchtete in eine Dachgeschoßwohnung des Mehrparteienhauses. Er war schwer alkoholisiert, wie ein Alkotest ergab. Zudem hatte der Lavanttaler keinen Führerschein und das Auto war nicht zum Verkehr zugelassen. Er wird der Bezirkshauptmannschaft Wolfsberg angezeigt.