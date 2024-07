Biden zu US-Kandidatur: „Ich bleibe im Rennen!“

Biden bezeichnet Trump als „größten Lügner“

„Wenn man am Boden liegt, steht man wieder auf“, sagte der Demokrat vor jubelnden Anhängern in Madison im US-Bundesstaat Wisconsin. Mit Blick auf seinen Kontrahenten Trump sagte Biden: „Ich kann es kaum erwarten, Leute, konzentrieren wir uns auf das, was wirklich wichtig ist, nämlich gegen den größten Lügner und die größte Bedrohung anzutreten.“