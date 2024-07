Letzte Bewährungsprobe? Biden gesteht Fehler ein

Biden zeigt sich ungeschönt ehrlich

Ganz will sich Biden aber nicht geschlagen geben. „Ich hatte einen schlechten Abend. Und Tatsache ist, dass ich es vermasselt habe, dass ich einen Fehler gemacht habe“, sagte der Demokrat in einem Radiointerview. Er habe aber von seinem Vater gelernt, dass man immer wieder aufstehen müsse, so der 81-Jährige. 90 Minuten auf einer TV-Bühne seien nichts im Vergleich zu dem, was er in den vergangenen dreieinhalb Jahren geleistet habe.