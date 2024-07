Demokraten liebäugeln schon mit Harris statt Biden

In Umfragen nicht besser als Biden

In Umfragen schneidet sie ähnlich wie Biden ab. In einer am Dienstag veröffentlichten Erhebung von Reuters und dem IPSOS-Institut kommt sie auf 42 Prozent – nur ein Punkt weniger als Trump, der wiederum Kopf-an-Kopf mit Biden liegt. Die Insider verweisen zudem darauf, dass sie unter all den alternativ gehandelten potenziellen Nachrückern den höchsten Bekanntheitsgrad habe.