Erster US-Demokrat fordert Biden zum Rückzug auf!

In den USA hat ein erster Abgeordneter der Demokraten Präsident Joe Biden aufgefordert, sich aus dem Wahlkampf für seine Wiederwahl zurückzuziehen. „Er sollte die schmerzhafte und schwierige Entscheidung treffen, sich zurückzuziehen“, teilte der langjährige texanische Kongressabgeordnete Lloyd Doggett am Dienstag in einer Erklärung mit.