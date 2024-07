Kasse ohne Klasse: Wenn sich Ärzte Verträge sparen

An Ärzten mangelt es in Niederösterreich nicht – wohl aber an Kassenstellen und an Medizinern, die sich diese noch „leisten“ wollen. Denn die Bürokratie und eine schlechte Tarifpolitik der ÖGK seien vor allem Schuld an der Misere, meinen die SPÖ Politiker Königsberger-Ludwig, Silvan und Kraus. Dabei gäbe es heute doppelt soviel Ärzte, als es 1990 gegeben hätte ...