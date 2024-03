Ärzte laufen davon: Neue Kritik an Landesklinik

Der Bericht um den Verlust von sechs von insgesamt zehn Fachärzten in der HNO-Abteilung des Landesklinikums Mistelbachs samt der Mutmaßung einer Schließung hat viele Menschen verunsichert. Schließlich handelt es sich um eine von nur vier derartigen Abteilungen an Niederösterreichs Spitälern. Die Meldung hat auch zahlreiche Anrufe in der Redaktion zur Folge gehabt - auch von einem Mitarbeiter des Krankenhauses, der anonym bleiben will, aber viel zu erzählen hat.