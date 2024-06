Bekannter Wahlarzt rechnet ab: „Krankes System!“

Ab 1. Juli ist es so weit: Angermayr übernimmt vorerst eine halbe Kassenstelle von Dr. Martin Reither. Dieser bleibt bis zu seiner Pensionierung im Herbst in seiner Ordination in der Wiener Straße tätig. Dann übernimmt Angermayr voll – und zwar in der Gruppenordination „Ärzte im Zentrum“, die erst diesen April ins neue Haus an der Kremser Landstraße übersiedelt ist. Dort wird er gemeinsam mit Rheumatologe Klaus Bobacz und dem auf Kardiologie spezialisierten Stefan Kastl eben Kassenleistungen ohne Extrakosten anbieten.