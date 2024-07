30.000 Euro! Kooperation war der Austria zu teuer

Paukenschlag! Eigentlich war für die kommende Saison in der Regionalliga Mitte eine Kooperation zwischen ASK und Austria Klagenfurt geplant. Nun zog Violett den Antrag dafür zurück. Weil man 20.000 € an die Bundesliga und 10.000 € an die Regionalliga – also insgesamt 30.000 Euro pro Spieljahr – hätte hinblättern müssen.