Rasanter Theaterklassiker mit Witz und Live-Gesang

Ein Abend voller Lacher

Acht Schauspieler stehen diesmal gemeinsam im Rampenlicht und haben eine turbulente Handlung im Gepäck: Der weltberühmte italienische Opernstar Tito Merelli wird für eine Vorstellung im städtischen Theater verpflichtet. Doch er trifft verspätet ein und ist obendrein gesundheitlich angeschlagen. Ab hier nimmt die Katastrophe ihren Lauf: Missverständnisse, vertauschte Identitäten und halsbrecherische Situationen sorgen für einen Abend voller Lacher.