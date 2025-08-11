Rasanter Theaterklassiker mit Witz und Live-Gesang

Mit „Otello darf nicht platzen“ lädt die Theatergruppe „Die Wandelbaren“ am 14. August zur Premiere in die Hollenburg. Vorstellungen finden bis 28. August statt.
Seit Anfang Juni herrscht im Probenraum der Theatergruppe „Die Wandelbaren“ Hochbetrieb: Drei Mal wöchentlich treffen sich die Schauspieler, um die rasante Verwechslungskomödie „Othello darf nicht platzen“ auf die Bühne zu bringen. Zusätzlich gibt es musikalische Treffen – denn diese Produktion hat eine ganz besondere Note.
„Das Wesentliche an unserer Version von ,Othello darf nicht platzen’ ist, dass wir nicht mittels Technik die Arien einspielen, sondern alles live gesungen wird“, berichtet Regisseurin und Darstellerin Edith Defner-Rainer stolz. Seit 31 Jahren begeistert die Theatergruppe ihr Publikum mit einer Mischung aus darstellerischer Präzision und musikalischem Können.
Ein Abend voller Lacher
Acht Schauspieler stehen diesmal gemeinsam im Rampenlicht und haben eine turbulente Handlung im Gepäck: Der weltberühmte italienische Opernstar Tito Merelli wird für eine Vorstellung im städtischen Theater verpflichtet. Doch er trifft verspätet ein und ist obendrein gesundheitlich angeschlagen. Ab hier nimmt die Katastrophe ihren Lauf: Missverständnisse, vertauschte Identitäten und halsbrecherische Situationen sorgen für einen Abend voller Lacher.
Von 14. bis 28. August singt sich das Ensemble in die Herzen seiner Zuschauer. Wer die Komödie nicht verpassen will, muss schnell sein: „Vier Vorstellungen sind bereits ausverkauft“, freut sich Defner-Rainer schon auf die kommende Spielserie.
Kommentare
