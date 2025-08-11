Vom Muskelpaket zum Millionen-Unternehmer

Eine größere Ehre gibt es ja kaum!“ Pokale und Medaillen hat Bernd Leitsoni (40) in seiner aktiven Zeit im American Football en masse eingeheimst. Doch dass er jüngst als erster Kärntner vom American Football Bund Österreich in die „Hall of Fame“ aufgenommen und mitsamt Family im feierlichen Rahmen der Austrian Bowl gewürdigt wurde, hat selbst den harten „Left Tackle“ von einst umgehauen.