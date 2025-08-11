Vom Muskelpaket zum Millionen-Unternehmer

Der Klagenfurter Bernd Leitsoni (40) hat es als erster Kärntner Footballer in die „Hall of Fame“ geschafft. Doch die Karriere nach der Karriere verläuft ebenso erfolgreich. . .
Eine größere Ehre gibt es ja kaum!“ Pokale und Medaillen hat Bernd Leitsoni (40) in seiner aktiven Zeit im American Football en masse eingeheimst. Doch dass er jüngst als erster Kärntner vom American Football Bund Österreich in die „Hall of Fame“ aufgenommen und mitsamt Family im feierlichen Rahmen der Austrian Bowl gewürdigt wurde, hat selbst den harten „Left Tackle“ von einst umgehauen.
Über Kärnten führte ihn sein Weg damals nach Norwich, USA. Auch nach der Spielerkarriere blieb der zweifache Familienvater als Nachwuchscoach und Koordinator bei den Carinthian Black Lions dem Sport verbunden. Doch längst hat Leitsoni den Wechsel zum Business-Mann vollzogen.
„Wer nie aufgibt, kann nicht verlieren – das habe ich vom Sport gelernt. Niederlagen erst machen einen stärker.“
Bernd Leitsoni
Als Pionier für Social Recruiting leitet der umtriebige Klagenfurter eine Firma von 25 Mitarbeitern – ein Wandel vom Muskelpaket auf dem Feld zum Millionenunternehmer im Maßanzug! Sein Erfolgscredo?
„Resilienz!“, sprudelt es aus ihm heraus. Gemeint: Die Fähigkeit, schwierige Lebenssituationen ohne dauerhafte Beeinträchtigung zu überstehen: „Wer nie aufgibt, kann nicht verlieren – das habe ich vom Sport gelernt. Niederlagen erst machen einen stärker.“
Dass eine Verletzung ausgerechnet beim Probetraining für die NFL einst dazwischenkam, hat er daher verschmerzt. Leitsoni gönnt einem Nachfolger wie Bernhard Raimann, Österreichs 100-Millionen-Footballer, jeden Cent: „Er hat das verdient. Da bin ich nie neidisch“, schmunzelt die Frohnatur. Markus Krücken
