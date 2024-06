Velden patzt! Treibach jubelt im Regen über Titel

Treibach ist neuer Meister der Kärntner Liga – ohne zu spielen! Denn das letzte Match im Grunddurchgang am Freitagabend beim ATSV Wolfsberg musste nach Starkregen wegen schlechter Platzverhältnisse abgesagt werden. Weil aber Velden parallel nicht gewann, ist der Wiederaufstieg in die Regionalliga Mitte fix. Von dort „runter“ müssen die WAC Amateure – 0:4 gegen Gurten. Der ASK rettete sich mit einem 5:1 über St. Anna/Aigen.