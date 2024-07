Warum Wachauer Wirte bald auf dem Trockenen sitzen

Eigentlich sollte schon seit dem vergangenen Herbst an der neuen Donauquerung bei Mautern gebaut werden. Doch Kräne, Bagger & Co. sucht man hier bislang vergebens – und jetzt ist auch die geplante Ersatzbrücke in der Schwebe. Was das für Arbeitnehmer, Studenten und auch Gastronomie-Betriebe in der Wachau bedeutet.