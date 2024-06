Diese Volksschule lehrt Kindern, glücklich zu sein

Wir lernen, was uns stark macht. Bei mir ist es das Laufen“, sagt Ilvy und rennt los. „Mein Traum ist es, einmal an einem Triathlon teilzunehmen“, ruft ihr Klassenkollege Simon, auf seinem Mountainbike daher radelnd. Die beiden Viertklässler an der Volksschule Obertrum strahlen, sie sind in ihrem Element.