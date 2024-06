Richtiger Riecher: Clip passt zum EM-Achtelfinale

„Glück to go“

So bereichern seit vergangener Woche etwa kleine gelbe Boxen verschiedene Standorte im öffentlichen Raum und bei ausgewählten Partnern in der Innenstadt. „Glück to go“ kann man sich hier mitnehmen, kleine Nettigkeiten und Komplimente-Karten zum Selbst-Erfreuen oder Weiterschenken. Und auch online forciert man ein besseres Miteinander. Die für ihre Linz-Spots bekannte Kreativagentur Forafilm hat drei Videoclips produziert, von denen vor allem einer derzeit für Aufsehen sorgt.